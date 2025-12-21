به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ امروز جمعی از خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران و همچنین مسئولان اجرایی و فرماندهان نظامی و انتظامی با حضور در مزار شهدا ضمن قرائت فاتحه و گلباران مزار شهدای انقلاب اسلامی به آنان ادای احترام و تجدید پیمان کردند.

همچنین به همت خیران، سفره یلدایی جمعی از خانواده‌های مهابادی، رنگ و بوی مهربانی و همدلی گرفت.

این روز‌ها سفره مهربانی و نوعدوستی در گوشه و کنار شهر به همت خیرین پهن شده است.

محمد احمدی، رئیس مرکز نیکوکاری گفت: با هدف تقسیم شادی و سهیم بودن در سفره مهربانی بیش از ۲۷۰ بسته با هزینه ۲۷۰ میلیون تومان بین خانواده‌های نیازمند توزیع شد.