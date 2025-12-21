پخش زنده
استاندار کردستان گفت: شبکههایی که کودکان کار را در اختیار دارند، شناسایی و برخورد جدی قانونی با آنان انجام شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، لهونی در جلسه شورای اجتماعی استان کردستان اظهار داشت: کودکان کار که سرپرست نداشته و یا بدسرپرست هستند به مراکز نگهداری بهزیستی هدایت شوند.
وی با با بیان اینکه کردستان از نظر آسیبهای اجتماعی نسبت به دیگر استانها وضعیت بهتری دارد تاکید کرد: مجمتع توانبخشی چندین هکتاری خیریه بهزیستی با نظارت مردم بصورت هیات امنایی اداره شود تا افراد آسیبپذیر و آسیبدیده در این مجتمع نگهداری شوند.
مدیرکل بهزیستی کردستان هم در این جلسه اعلام کرد: در حال حاضر ۹ شهرستان استان دارای مرکز فعال اورژانس اجتماعی هستند و تنها شهرستان سروآباد فاقد این مرکز است که راهاندازی حداقل یک مرکز درجه سه در این شهرستان در دستور کار قرار دارد.
رسولی افزود: بیش از ۲ هزار و ۱۲ نفر از طریق مراکز شهرستانی تحت مداخلات تخصصی قرار گرفتهاند.
مدیرکل بهزیستی کردستان این را هم گفت: که خط تلفن ۱۲۳ اورژانس اجتماعی بهصورت شبانهروزی فعال است