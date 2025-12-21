به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سرپرست فرمانداری اشنویه گفت:امسال با تشدید بازرسی از سطح بازار با اولویت کالا‌های اساسی، ۲۲۰۰ مورد بازرسی از اصناف این شهرستان انجام شد

عبدالسلام مام عزیزی گفت:طی این بازرسی‌ها اصناف متخلف این شهرستان به پرداخت بیش از ۱۵ میلیارد ریال جریمه محکوم شدند.

وی ادامه داد: در قالب این بازرسی‌ها، ۲۳۰ پرونده تخلف با موضوع تهدید سلامت مردم، گرانفروشی، احتکار و دیگر موارد از سوی گشت‌های مشترک بازرسان این سازمان، اصناف و دیگر ارگان‌های مربوطه شهرستان برای صنوف متخلف تشکیل شد.

مام عزیزی اظهار داشت: همچنین ۲۰۰ تن کالای اساسی از ابتدای امسال تاکنون در این شهرستان با هدف متعادل کردن قیمت بازار تامین و توزیع شده است.