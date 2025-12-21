استاندار آذربایجان‌غربی در بازدید از یک واحد صنعتی در ارومیه از نزدیک در جریان روند طراحی، ساخت و تولید انواع تریلی‌های تانکر حمل سوخت و سایر محصولات این واحد قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ استاندار آذربایجان‌غربی در جریان این بازدید، از بخش‌های مختلف این واحد صنعتی بازدید کرده و از نزدیک در جریان روند طراحی، ساخت و تولید انواع تریلی‌های تانکر حمل سوخت و سایر محصولات این کارخانه قرار گرفت.

رضا رحمانی همچنین با تأکید بر اهمیت توسعه صنایع تولیدی و حمایت از واحد‌های صنعتی فعال، نقش چنین مجموعه‌هایی را در ایجاد اشتغال، افزایش توان تولید داخلی و رونق اقتصادی استان حائز اهمیت دانست.

در این بازدید مدیران کارخانه نیز گزارشی از ظرفیت‌های تولید، میزان اشتغال‌زایی، توانمندی‌های فنی و برنامه‌های توسعه‌ای این واحد صنعتی ارائه کردند.