به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمحمد بخات موسوی اظهار داشت: در چارچوب برنامه‌های مراقبت فعال و کنترل بیماری‌های واگیر دامی، طرح واکسیناسیون دام‌های سنگین این شهرستان با هدف قطع زنجیره انتقال بیماری تب برفکی اجرا و به‌طور کامل به پایان رسید.

وی افزود: در جریان این عملیات، بیش از ۱۳ هزار رأس گاو و گاومیش در واحد‌های دامداری سطح شهرستان تحت پوشش واکسیناسیون قرار گرفتند که این اقدام، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش خطر بروز کانون‌های بیماری در منطقه دارد.

بخات موسوی با بیان اینکه تب برفکی یکی از مهم‌ترین بیماری‌های اقتصادی دام محسوب می‌شود، تصریح کرد: قدرت سرایت بالا، افت تولید شیر، کاهش وزن و بروز تلفات از پیامد‌های این بیماری است و پیشگیری از آن مستلزم اجرای دقیق واکسیناسیون و رعایت الزامات قرنطینه‌ای در واحد‌های دامداری است.

رئیس اداره دامپزشکی حمیدیه می‌گوید: این طرح به‌صورت رایگان و با تلاش شبانه‌روزی اکیپ‌های دولتی دامپزشکی اجرا شد و همکاری مناسب دامداران نقش مهمی در تحقق پوشش کامل واکسیناسیون داشت.

وی در پایان تأکید کرد: ایمن‌سازی کامل جمعیت دام سنگین شهرستان حمیدیه، گامی مؤثر در حفاظت از سرمایه‌های تولیدی، پایداری فعالیت‌های دامداری و تقویت امنیت غذایی منطقه به‌شمار می‌رود.