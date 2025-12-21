به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ بازار مهاباد در آستانه شب یلدا گرم و پر رونق است. یک روز مانده به آخرین شب پاییز و در آستانه شب یلدا مردم به بازار رفته و خرید‌های شب چله را برای میهمانی‌ها و دور همی‌های یلدایی فراهم می‌کنند؛ بازاری که نبضش با خرید و فروش‌های شب چله حسابی می‌تپد.

اصناف و بازاریان و مردم بر همدلی و کمک به نیازمندان در این شب هم تأکید دارند و می‌گویند اگر در طرح یلدای مهربانی همه ما شرکت کنیم سفره نیازمندان هم رنگین می‌شود.

امشب شب یلداست، شبی که هرچند آیین‌هاش درگذرزمان دستخوش تغییراتی شده، اما سنت هایش همچنان در مناطق مختلف پابرجاست.