به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی شامگاه امروز با حضور در جمع راهداران راهدارخانه شهر قوشچی ارومیه، آیین سنتی شب یلدا را گرامی داشت.

استاندار آذربایجان‌غربی در این آیین با قدردانی از تلاش‌ها و زحمات شبانه‌روزی کارکنان راهداری، به نقش مهم این مجموعه در تأمین ایمنی راه‌ها، تسهیل تردد و خدمت‌رسانی به شهروندان به‌ویژه در شرایط سخت جوی اشاره کرد.

رضا رحمانی همچنین شب یلدا را نمادی از همبستگی، صمیمیت و پاسداشت فرهنگ اصیل ایرانی دانسته و بر ضرورت تقویت روحیه همدلی و تعامل در جامعه و مجموعه‌های اجرایی استان تأکید کرد.

این مراسم در فضایی صمیمی و با حضور مدیران و کارکنان راهداری استان برگزار شد.