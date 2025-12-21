پخش زنده
امروز: -
در نشست ستاد مدیریت بحران مهاباد راهکارهای کاهش خسارات حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ در نشست ستاد مدیریت بحران مهاباد راهکارهای کاهش خسارات حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی و میزان آمادگی دستگاههای خدمات رسان و امدادی ارزیابی و برای ساماندهی و مدیریت مواقع بحرانی برنامه ریزی شد.
رانش زمین در محور مهاباد - سردشت مهمترین دغدغه اعضای ستاد مدیریت بحران مهاباد بود که محمدصادق امیرعشایری فرماندار ویژه شهرستان مهاباد بر پیگیری آن تأکید کرد.
همچنین تجهیزماشینآلات راهداری و نیروهای امدادرسان و برنامهریزی برای اسکان اضطراری از محورهای اصلی این نشست بود.
تأمین آرد و سوخت نانواییها و بررسی و اصلاح نقاط حادثه خیر جادهای، از دیگر موضوعهای مطرح شده در این نشست اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان مهاباد بود.