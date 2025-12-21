دوران دانشجویی طلاییترین و ماندگارترین مقطع زندگی است
استاندار قزوین در جشن بزرگ یلدای دانشجویی دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره)، دوران دانشجویی را زیباترین و ماندگارترین فصل زندگی هر انسان دانست.
وی با اشاره به خاطرات شخصی خود از دوران تحصیل دانشگاهی افزود: وقتی به گذشته بازمیگردیم، میبینیم هیچ دورهای به اندازه سالهای دانشجویی ناب، خالص و تأثیرگذار نبوده است؛ دورانی که در کنار دوستان، در خوابگاهها و محیط علمی، مسیر زندگی آینده شکل میگیرد.
استاندار خطاب به دانشجویان تأکید کرد: برای پویایی و پیشرفت کشور ، برای ایران تلاش کنید؛ بدون تردید آینده متعلق به شماست و آیندهای درخشان برای نسل جوان و ایران رقم خواهد خورد.
نوذری با قدردانی از فضای پرنشاط جشن یلدای دانشجویی دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره)، بر اهمیت حفظ نشاط، امید و پویایی در محیطهای دانشگاهی تأکید کرد .