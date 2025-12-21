پخش زنده
ماه رجب ماهی نورانی است که هر لحظه اش با رحمت و مغفرت الهی همراه میشود و فرصتی برای تقویت پیوند با خداوند است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ ماه رجب، ماه بیداری دلها و آغاز فصل بندگی است. ماهی که عطر رحمت الهی در آن جاری است و درهای توبه و بازگشت بیش از همیشه گشوده میشود. رجب، مقدمهای برای ورود به ماههای بزرگ شعبان و رمضان است؛ فرصتی ناب برای پاکسازی دل از غبار غفلت و نزدیکتر شدن به خداوند.
در این ماه، دعا رنگ دیگری دارد و استغفار معنایی عمیقتر. رجب یادآور مهربانی بیپایان پروردگار است؛ ماهی که بندگان را به آرامش، خودسازی و تقویت ایمان دعوت میکند. چه زیباست که با دلهایی خالص، از لحظهلحظه این ماه بهره ببریم و آن را سرآغازی برای تحول درونی خود قرار دهیم.