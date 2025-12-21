به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، احمد حفیظی با بیان اینکه تغییر الگوی کشت به سمت محصولات با نیاز آبی کم به علت وجود خشکسالی‌های اخیر یکی از نیاز‌های اساسی کشورمان محسوب می‌شود، گفت: عملیات کاشت گیاه دارویی رازیانه در سطح دو هکتار از اراضی دیم منطقه عقیلی شهرستان گتوند انجام شد.

وی افزود: کشت رازیانه در تناوب با محصولات گندم و جو باعث اصلاح ساختار خاک می‌شود و همه عملیات کاشت تا برداشت با همکاری و نظارت مرکز جهاد عقیلی انجام خواهد شد.

حفیظی بیان داشت: رازیانه گیاهی معطر و چند هزار ساله است که جنبه دارویی داشته و امروزه در صنایع غذایی، دارویی و آرایشی کاربرد دارد.