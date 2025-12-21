پخش زنده
استاندار یزد گفت: با رفع مشکلات موجود در مسیر فعالیت شرکت هواپیمایی یزد ایر، ارتباطات کشوری و بینالمللی استان نیز برقرار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا بابایی در دیدار جمعی از اعضای جامعه جراحان استان یزد، بخش بهداشت و درمان را مایه افتخار استان یزد در کشور عنوان کرد و گفت: پزشکان یزدی با وجود دریافتی اندک، خدمات ارزندهای را به مردم یزد و بسیاری از استانهای کشور ارائه میکنند.
وی جامعه پزشکی استان یزد به ویژه جراحان را در کشور سرآمد دانست و افزود: بدون تردید مطالبات و دغدغههای جراحان استان در دیدار با وزیر بهداشت و درمان منتقل و با جدیت پیگیری خواهد شد.
بابایی با اشاره به بسترهای مناسب برای توسعه توریست درمانی در یزد و لزوم تقویت زیرساختهای این حوزه تصریح کرد: با رفع مشکلات موجود در مسیر فعالیت شرکت هواپیمایی یزد ایر، ارتباطات کشوری و بینالمللی استان نیز برقرار خواهد شد.
استاندار با اشاره به گامهای موثر استان در راستای رفع مشکلات حوزه بهداشت درمان اظهار داشت: خوشبختانه استان یزد به لحاظ برخورداری از پزشکان مجرب و با کیفیت در سطح کشور حرف اول را میزند.
وی زیرساختهای درمانی استان یزد را جوابگوی نیازهای بخش بهداشت و درمان شهروندان دانست و گفت: همچنین برنامههای پیشرفت و توسعه استان در حوزه زیرساختهای برون درمانی و رفت و آمدهای بین المللی پس از سالها اجرایی خواهد شد.
بابایی بر ضرورت رفع مشکلات و مسائل جامعه جراحان با بیمههای درمانی تاکید و عنوان کرد: در این راستا نشستی با نماینده جامعه جراحان، دانشگاه علوم پزشکی یزد و بیمهها برگزار و مطالبات پزشکان مورد بررسی قرار گیرد.
استاندار خاطرنشان کرد: دستان پزشکان دستان خداوند بر روی زمین است و بر اساس آیات نورانی قرآن کریم نجات جان یک انسان مانند نجات تمام انسانها خواهد بود.