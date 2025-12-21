فرمانده انتظامي استان از دستگيري عامل کلاهبردار که با روش ادعاي سرمايه گذاري و سوددهي در زمينه خريد و فروش طلا و مسکوکات چهار هزار ميليارد ريال کلاهبرداري کرده بود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سردار "موقوفه ئي" در تشريح اين خبر گفت: ماموران اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداري پليس آگاهي در پي دريافت شکايت هاي متعدد از متهمي که با وعده سود کلان در حوزه خريد و فروش طلا و مسکوکات، از مردم کلاهبرداري کرده بود، بررسي موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وي افزود: در روند بررسي شکايات متعدد مشخص شد متهم اين پرونده با جلب اعتماد مردم و ادعاي سرمايه گذاري و سود دهي در زمينه خريد و فروش طلا و مسکوکات، مقادير زيادي طلا به ارزش تقريبي چهار هزار ميليارد ريال را از بيش از 150 شهروند دريافت و از اين طريق از آن ها کلاهبرداري کرده است.

فرمانده انتظامي استان تصريح کرد: در اين راستا ماموران پليس آگاهي با تکميل تحقيقات خود از حضور متهم در يکي از جاده هاي خروجي استان مطلع و با اعزام فوري يک تيم اين متهم را در مسير خروج از استان دستگير و ضمن انجام پيجويي هاي لازم براي احقاق حق شکات، متهم را با تکميل پرونده به مراجع قضايي معرفي کردند.

................................