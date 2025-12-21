پخش زنده
یک موسسه در اشنویه با راه اندازی واحد تولیدانواع مواد غذایی برای ۳۳ بانوی سرپرست خانوار زمینه اشتغال فراهم کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ یک موسسه در اشنویه با اشتغالزایی برای ۳۳ بانوی سرپرست خانوار سهم بسزایی در تولید و اشتغال در اشنویه را داراست.
مدیر تولید این موسسه گفت: انواع لبنیات، میوه خشک، پخت و عرضه نان، انواع ترشیجات، کدو حلوایی، مواد غذایی و خوراکی، رب گوجه فرنگی انواع سبزیجات و سبزی خشک در این واحد تولید میشود.
سروه قادری افزود:کلیه درآمد این شرکت زیر نظر موسسه صرف نیازهای مستمندان و افراد نیازمند میشود.