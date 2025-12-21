مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان گفت: تاکنون حدود ۹ هزار و ۱۰۰ واحد زمین به متقاضیان تخصیص یافته و افزایش این رقم به ۱۴ هزار واحد تا پایان سال برنامه ریزی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روح اله عمادی با اشاره به پیگیری‌های وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم برای اجرای قوانین بالادستی در زمینه طرح جوانی جمعیت، تعداد متقاضیان این طرح در استان را ۷۸ هزار نفر اعلام کرد و بیان داشت: حدود ۵۰ هزار متقاضی طرح «جوانی جمعیت» در استان تایید و تاکنون حدود ۹ هزار و ۱۰۰ واحد زمین به متقاضیان تخصیص یافته و افزایش این رقم به ۱۴ هزار واحد تا پایان سال برنامه ریزی شده است.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در تأمین زمین تصریح کرد: در برخی از شهر‌های استان محدودیت‌هایی مانند وجود اراضی کشاورزی، محدودیت‌های چاه‌های نفتی، خط لوله‌های نفت، مسیر‌ها و رودخانه‌ها، امکان تامین زمین را بسیار محدود و سخت کرده است.

عمادی در خصوص کلانشهر اهواز گفت: طبق ضوابط در محدوده اهواز، ثبت‌نامی برای طرح جوانی جمعیت انجام نشده، اما ثبت‌نام در شهر‌های اطراف مانند کارون و شیبان انجام گرفته است.

وی ابراز امیدواری کرد: تا پایان سال برای تعداد قابل توجهی از متقاضیان ساکن اهواز (حدود پنج هزار واحد) در خارج از محدوده کانون جوانی جمعیت، زمین واگذار شده که مجموع واحد‌های تخصیص‌یافته در استان را به حدود ۱۴ هزار واحد رساند.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان خاطرنشان کرد: برای رفع محدودیت‌های مربوط به حرائم، نیازمند مساعدت دستگاه‌های ذی‌ربط هستیم که این موضوع در جلسات شورای مسکن مطرح و توافقاتی نیز صورت گرفته است و امیدواریم با برگزاری جلسات آتی، این محدودیت‌ها کاهش یابد.

عمادی گفت: برنامه‌ریزی شده تا عملیات آماده‌سازی زمین‌های تخصیص‌یافته در دهه فجر امسال به پایان برسد و ضمن عقد قرارداد، این زمین‌ها به متقاضیان تحویل داده شود.

وی تاکید کرد: تلاش می‌کنیم مشکلات شهرسازی و مالکیتی در شهر اهواز را برطرف کنیم تا در دهه فجر خبر خوبی به هم‌استانی‌های عزیز و به ویژه مردم اهواز ارائه دهیم.