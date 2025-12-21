به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سردشت، از شناسایی و برخورد با صیادان غیرمجاز در رودخانه زاب و کشف و ضبط ادوات صید غیر مجاز خبر داد.

هادی احمدپور گفت: در جریان گشت و کنترل مأموران یگان حفاظت محیط زیست در حاشیه رودخانه زاب، تعدادی صیاد غیرمجاز شناسایی شدند که از ادوات ممنوعه برای صید آبزیان استفاده می‌کردند.

احمدپور افزود: در این عملیات، دو رشته تور صیادی غیرمجاز به همراه مقداری ماهی صیدشده کشف و ضبط شد و با متخلفان طبق ضوابط و مقررات زیست‌محیطی برخورد قانونی صورت گرفت.

وی تأکید کرد: صیـد غیرمجاز در رودخانه‌ها تهدیدی جدی برای ذخایر آبزی و اکوسیستم‌های آبی است و یگان حفاظت محیط زیست با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد قاطع خواهد داشت.

احمدپور در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه صید غیرمجاز، موضوع را از طریق راه‌های ارتباطی به اداره حفاظت محیط زیست گزارش دهند.