پخش زنده
امروز: -
روند توزیع کالاهای اساسی و بازارشب یلدا، با حضور میدانی اعضای ستاد تنظیم بازار بوکان بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ فرماندار شهرستان بوکان گفت: در جریان این بازدید اعلام شد، با پیگیریها و درخواستهای انجام شده از سازمان جهاد کشاورزی، تخصیص ۶۲ تن برنج هندی برای شهرستان بوکان در دستور کار قرار گرفت و توزیع آن با قیمت هرکیلوگرم ۱۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان در سطح بازار درحال انجام است.
خشایار صنعتی افزود: بخش عمده این برنج از طریق فروشگاههای خوشنام سطح شهر عرضه میشود و علاوه بر آن هفت تن مرغ تنظیم بازار با قیمت هرکیلوگرم ۱۲۰ هزار تومان در سطح شهرستان توزیع شده و فرآیند توزیع آن رو به اتمام است.
صنعتی اظهاکرد: مسئولان ابرازامیدواری کردند با توجه به میزان تقاضا و مطالبات شهروندان، در صورت نیاز حجم بیشتری از اقلام اساسی به شهرستان تخصیص و توزیع شود.