به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی ششتمد خراسان رضوی گفت: ماموران انتظامی حین کنترل خودروهای عبوری در مسیر بردسکن به سبزوار به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و به منظور بررسی بیشتر این خودرو را متوقف کردند.

سرهنگ رضا علیزاده افزود: ماموران انتظامی پس از کنترل مدارک راننده و در بازرسی از کامیون مورد نظر ۱۰ تن برنج قاچاق و فاقد مجوزهای مربوطه به ارزش ۲۴ میلیارد ریال را کشف کردند.

وی ادامه داد: در این زمینه یک نفر متخلف پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

علیزاده خاطرنشان کرد: قاچاق ارزاق عمومی مردم خط قرمز پلیس است و با هرگونه قاچاق کالا در چارچوب قانون به شدت برخورد خواهد شد.

شهرستان ششتمد در ۲۵۰ کیلومتری مشهد و حد فاصل شهرستان‌ های سبزوار و بردسکن قرار دارد.