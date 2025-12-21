پخش زنده
طرح یلدانه جمعیت هلالاحمر در آستانه شب یلدا با هدف ترویج فرهنگ نوعدوستی و حمایت از خانوادههای نیازمند اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ در این طرح، داوطلبان جمعیت هلالاحمر شهرستان ایجرود با مشارکت خانه هلال کمیته امداد امام خمینی (ره)، بستههای میوه یلدایی را میان خانوادههای کمبرخوردار توزیع کردند.
همچنین کارکنان، داوطلبان، امدادگران و جوانان جمعیت هلالاحمر شهرستان خدابنده در راستای اجرای این طرح با حضور در بیمارستان امیرالمؤمنین (ع)، از بیماران بستری عیادت کرده و با اهدای شاخه گل، فرارسیدن شب یلدا را به آنان تبریک گفتند.
طرح یلدانه در مراکزی از جمله پایگاههای امداد و نجات جمعیت هلال احمر، آسایشگاهها، سرای سالمندان، مدارس شبانهروزی، سازمان زندانها و... اجرا میشود.
دیدار با امدادگران، آتشنشانان، سالمندان، معلولین و از کار افتادگان، زندانیان، ایتام، نیازمندان، کادر درمان و خانواده شهدای مدافع سلامت از محورهای اصلی این برنامه ملی است.