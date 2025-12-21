پخش زنده
در جلسهای با حضور مدیران دستگاههای اجرایی، سهم هریک از ادارات و نهادهای دولتی از محل قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده مشخص شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیر امور مالیاتی شهرستان مهاباد گفت: سهم هریک از ادارهها و نهادهای دولتی از محل قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده مشخص شد.
جعفر محمودنژاد اقدمی افزود: در این نشست، مفاد قانون بودجه ۱۴۰۴ تبیین و تشریح و بر لزوم تعامل، انجام مکاتبات اداری و پیگیریهای قانونی دستگاهها برای جذب و مطالبه سهم خود از مالیات بر ارزش افزوده تأکید شد.