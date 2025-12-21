پخش زنده
یلدا، بلندترین شب سال، امشب در خانه قزوینی ها با دورهمیهای خانوادگی رنگ و بوی دیگری دارد؛ شبی که مردم با سنتهای دیرینه کنار هم جمع میشوند تا این شب بلند را با شادی و صمیمیت کوتاه کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، شب یلدا، بلندترین شب سال، امشب در قزوین با شکوه خاصی گرامی داشته شد. خانوادهها با حضور گرم خود و دور هم جمع شدن بر سر سفرههایی که مزین به هندوانه و انار است، سنتهای دیرینه را زنده نگه داشتند. این شب فرصتی است برای جوانترها تا از بزرگان فامیل قصهها و خاطرات قدیمی بشنوند و پیوند عاطفی میان نسلها تقویت شود. در این شب بلند، مردم قزوین با آرزوی روشنایی و شادی، صمیمیت را محور اصلی دورهمیهای خود قرار دادند.