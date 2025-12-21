پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، مدیر جهاد کشاورزی خشکبیجار با اشاره به بارشهای مناسب و مؤثر روزهای گذشته گفت: عملیات شخم زمستانی اراضی کشاورزی منطقه خشکبیجار آغاز شد.
مهدی عاشورپور افزود: شخم زمستانه نقش مهمی در افزایش حاصلخیزی خاک و بهبود عملکرد محصولات زراعی در فصل کشت پیشِرو خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: با بهبود شرایط رطوبتی خاک ناشی از بارشهای اخیر، کشاورزان منطقه خشکبیجار شخم زمستانی اراضی کشاورزی خود را آغاز کردهاند. این عملیات که از مهمترین مراحل آمادهسازی زمین برای کشت به شمار میرود، زمینه نفوذ بهتر آب باران به لایههای زیرین خاک، کنترل آفات و علفهای هرز و افزایش ذخیره رطوبتی زمین را فراهم میکند.
مدیر جهاد کشاورزی خشکبیجار گفت: اجرای بهموقع این عملیات میتواند نقش قابل توجهی در افزایش تولید محصولات کشاورزی در سال زراعی آینده داشته باشد.
مهدی عاشورپور افزود: کشاورزان منطقه نیز با استقبال از شرایط مناسب جوی، آغاز شخم زمستانی را نویدبخش فصلی پربار دانسته و ابراز امیدواری کردهاند که تداوم بارشها و مدیریت صحیح منابع آب، زمینهساز رونق هرچه بیشتر بخش کشاورزی در خشکبیجار شود.