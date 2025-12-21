پخش زنده
همزمان با کاهش محسوس دما مصرف گاز کشور افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ همزمان با کاهش محسوس دما مصرف گاز کشور در بخشهای مختلف در ۲۴ ساعت گذشته از مرز ۶۰۰ میلیون مترمکعب گذشت. همزمان با سرد شدن هوا نمودارهای مصرف گاز در کشور صعودی میشود.
کارمندان دستگاههای اجرایی درمهاباد هم با صرفه جویی و مدیریت مصرف به کمک پایداری شبکه توزیع و جلوگیری از قطع گاز آمدند.
در این بین ادارهها و دستگاههای اجرایی هم برای اینکه باری از دوش مصرف گاز کشور برداشته شود دست به کار شدند و حالا مصرف بهینه در دستور کار دستگاههای اجرایی قرار گرفته است.
البته استفاده از پنجرههای دوجداره هم در کاهش مصرف انرژی نقش زیادی داشته است.
رعایت دمای ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتیگراد در فضاهای داخلی و بسته و خاموش کردن وسایل گرمایشی در روزهای تعطیل از جمله ضوابط مورد تأکید بخشنامه مصرف انرژی ادارهها و نهادهای دولتی است.