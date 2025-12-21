به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در بلندترین شب سال، جایی که چراغ‌های پاسگاه‌های مرزی استان همچون ستاره‌های کوچک در دل تاریکی می‌درخشند، مرزبانان ایران زمین گرد هم آمده‌اند تا یلدا را نه تنها به یاد سنت‌های دیرینه، بلکه به نشانه‌ی همدلی و ایستادگی گرامی بدارند.

این آیین علاوه بر حفظ سنت‌های ایرانی، روحیه‌ی همدلی و ایستادگی را در میان مرزبانان تقویت می‌کند.



سرهنگ علیرضا سلطانی فرمانده سپاه ماکودر این خصوص می‌گوید: اینجا امنیت کامل برقرار است، در مرز‌های ما هیچ گونه جای نگرانی نیست و تمامهم و غم ما و دغدغه ما امنیت و آرامش خانواده‌ها است که در شب یلدا در کنار عزیزان خود در آرامش و امنیت خاطر گرد هم آمده‌اند.

یلدا در مرز، نماد ایستادگی و امید است. مرزبانان با حضورشان، امنیت را پاس می‌دارند و با جشن‌شان، فرهنگ و سنت را زنده نگه می‌دارند. این شب، یادآور آن است که ایران، خانه‌ای بزرگ است و مرزبانان نگهبانان بیدار این خانه‌اند.

یلدا در مرز، روایت ایستادگی است؛ روایتی که هر سال، در بلندترین شب، روشن‌تر از همیشه تکرار می‌شود.