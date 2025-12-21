جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان، با محوریت مقابله با تصرف، تخریب و تغییر کاربری اراضی ملی و طبیعی برگزار شد.

دادستان کردستان: با تصرف، تخریب و تغییر کاربری اراضی ملی و طبیعی مقابله شود

دادستان کردستان: با تصرف، تخریب و تغییر کاربری اراضی ملی و طبیعی مقابله شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در این جلسه با بیان اینکه در زمینه ساخت و ساز‌های غیرمجاز مشکلاتی داریم گفت: تمامی مسوولان باید در قبال وظیفه‌ای که در حوزه اراضی ملی، زراعی و منابع طبیعی دارند مسوولانه عمل کنند.

جباری با بیان اینکه صرف تشکیل پرونده برای متخلفان از سوی دستگاه‌های اجرایی قابل قبول نیست، افزود: تمرکز اصلی در جلوگیری از تغییر کاربری‌ها به ویژه در حوزه منابع طبیعی بر روی حسن آباد، دره سیدحسین، سرخه دزج و ننله باشد تا شاهد افزایش حاشیه نشینی نباشیم.

وی به موضوع سد معبر در حوزه ساخت و ساز شهری نیز اشاره کرد و افزود: حوزه اجراییات شهرداری اگر به روند کنونی در برخورد با ساخت و ساز غیرمجاز ادامه دهد، برابر قانون پرونده قضایی برای آن تشکیل می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با اشاره به فعالیت کارگاه‌های تصفیه روغن در شهرک صنعتی آونگان قروه گفت: این واحد‌ها باعث شده تا بوی نامتبوع در طول شبانه روز ساکنان منطقه را آزار دهد و باید محیط زیست و صمت برای جلوگیری از انتشار آلایندگی وارد عمل شوند و در این راستا دستگاه نظارتی هم ورود پیدا کرده است.