در طولانیترین شب سال با یک دورهمی ساده قدردان عزیزان و بزرگانمان هستیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در شب یلدا به سراغ خانوادهای رفتیم که مادربزرگشان گرمابخش کانون خانوادههایی است که دور هم جمع شدهاند.
حاج حسین دهقان سال هاست که به رحمت خدا رفته، اما همسرش در ۸۷ سالگی بهانه دورهمی یلدای فامیل است.
اعضای خاندان به احترام او در جمعی ساده و باصفا جمع شده و همانند دیگر دورهمیهای یلدا حافظ خواندند، عکسهای یادگاری گرفتند، بازیهای گروهی داشتند و حتی کودکان نیز نقاشیهای یلدایی کشیدند.