به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، در چهارچوب هفته دهم رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتبال کشور و گروه اول این رقابت‌ها عصر امروز تیم سپیدرود رشت در ورزشگاه سردار جنگل رشت میزبان تیم برق شیراز بود که این دیدار در پایان با تساوی یک یک دو تیم به پایان رسید.

همچنین از گروه دوم این رقابت‌ها نیز تیم چوکا تالش در ورزشگاه قدس کارگران اصفهان میهمان تیم سپاهان ب اصفهان بود که این دیدار در پایان با تساوی صفر صفر دو تیم به پایان رسید.