نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی از تخصیص سه منبع اعتباری برای تکمیل طرح توسعه بیمارستان آبیک و عزم مسئولان برای رفع بلاتکلیفی چندساله خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سالار ولایتمدار نماینده مردم قزوین ، البرز ، آبیک در مجلس شورای اسلامی در گفتگوی خبر 20 شبکه قزوین که همزمان با حضور تصویری دکتر مدبر، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی، انجام شد، گفت: در پی سفر ریاست محترم جمهور به استان و تأکید بر رفع کمبود تخت‌های بیمارستانی، تصمیمات خوبی گرفته شد.

وی با اشاره به گفتگوهای اخیر خود با استاندار، اعلام کرد: یک رقم قابل توجه از مجموع اعتبارات در نظر گرفته شده برای بیمارستان‌های استان، با مسئولیت و تصمیم استاندار به بیمارستان آبیک اختصاص یافته است. علاوه بر این، بخشی از اعتبارات در اختیار نمایندگان و همچنین اعتبارات استانی نیز برای این پروژه در نظر گرفته شده است تا از شرمندگی مردم عزیز آبیک بیرون بیاییم.

این توضیحات در پاسخ به گلایه‌های مسئولان محلی آبیک، از جمله امام جمعه، در خصوص عدم اختصاص مصوبات ویژه در سفر استانی رئیس جمهور به این شهرستان ارائه شد.

نماینده مردم قزوین خاطرنشان کرد : مصوبات سفر استانی شامل حال کل مردم استان شده و تمرکز بر افزایش تخت‌های دولتی در سطح استان بوده است؛ با این حال، در تصمیمات داخلی و محلی، اعتبار ویژه‌ای برای آبیک در نظر گرفته شده که اجرا خواهد شد.

وی همچنین اشاره کرد که پیگیری‌های دیگری مانند اخذ مجوز برای اداره پخش و پالایش مواد سوختی و استقرار قطار در منطقه نیز موفقیت‌آمیز بوده است.