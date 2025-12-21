پخش زنده
امروز: -
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی از تخصیص سه منبع اعتباری برای تکمیل طرح توسعه بیمارستان آبیک و عزم مسئولان برای رفع بلاتکلیفی چندساله خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سالار ولایتمدار نماینده مردم قزوین ، البرز ، آبیک در مجلس شورای اسلامی در گفتگوی خبر 20 شبکه قزوین که همزمان با حضور تصویری دکتر مدبر، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی، انجام شد، گفت: در پی سفر ریاست محترم جمهور به استان و تأکید بر رفع کمبود تختهای بیمارستانی، تصمیمات خوبی گرفته شد.
وی با اشاره به گفتگوهای اخیر خود با استاندار، اعلام کرد: یک رقم قابل توجه از مجموع اعتبارات در نظر گرفته شده برای بیمارستانهای استان، با مسئولیت و تصمیم استاندار به بیمارستان آبیک اختصاص یافته است. علاوه بر این، بخشی از اعتبارات در اختیار نمایندگان و همچنین اعتبارات استانی نیز برای این پروژه در نظر گرفته شده است تا از شرمندگی مردم عزیز آبیک بیرون بیاییم.
معاون دانشگاه علوم پزشکی هم در خصوص تکمیل طرح توسعه بیمارستان آبیک با اعتبار سه منبعی گفت : مصوبه ویژه سفر رئیس جمهور برای توسعه اخذ نشد، منتظر مجوز ماده ۲۳ هستیم.
مدبر در پاسخ به سؤال مجری در خصوص گنجاندن طرح توسعه در مصوبات سفر استانی رئیس جمهور، به صراحت اعلام کرد که برای توسعه این بیمارستان اعتباری در سفر ریاست محترم جمهور به استان قزوین در نظر گرفته نشده است.
وی تأکید کرد: زیربنای هرگونه توسعه بیمارستانی، اخذ مجوز ماده ۲۳ قانون از سازمان برنامه و بودجه کل کشور است، چرا که بدون این مجوز اساسی، تضمینی برای تأمین نیروی انسانی و منابع پایدار جهت بهرهبرداری وجود نخواهد داشت؛ و در حال حاضر دانشگاه مشغول پیگیری اخذ همین مجوز ماده ۲۳ است. به گفته مدبر؛ وضعیت فعلی بیمارستان آبیک که جمعیتی بالغ بر ۱۵۰ هزار نفر را پوشش میدهد، شامل یک بیمارستان دولتی ۳۲ تختخوابی است که کادر فعلی آن شامل شش پزشک عمومی و پانزده پزشک متخصص (از جمله دو متخصص قلب و سه جراح) میباشد، و دانشگاه در تلاش است تا این کادر را تکمیل نماید.