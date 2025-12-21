پخش زنده
امروز: -
معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیطزیست گفت: رویدادهای بزرگ ورزشی، بهویژه فوتبال، ظرفیت بالایی برای انتقال پیام حفاظت از محیطزیست و جلب مشارکت اقشار مختلف جامعه دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما هادی کیا دلیری، معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، همزمان با دیدار تیمهای تراکتور تبریز و پرسپولیس تهران، با حضور در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز، بر پیوند عمیق ورزش و محیطزیست تأکید کرد.
وی با بیان اینکه ورزش و محیطزیست ارتباطی جداییناپذیر با یکدیگر دارند، افزود: فوتبال بهعنوان پرمخاطبترین رشته ورزشی میتواند توجه عمومی را به این حقیقت جلب کند که زندگی سالم بدون محیطزیست سالم امکانپذیر نیست.
کیا دلیری نقش اجتماعی ورزش را مهم ارزیابی کرد و گفت: ورزش توانایی انتقال پیام حفاظت از محیطزیست را در میان اقشار مختلف جامعه دارد و میتواند در شکلگیری جامعهای شاداب، پویا و امیدوار به آینده مؤثر باشد.
معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیطزیست با اشاره به اقدامات فرهنگی انجامشده در حوزه ورزش کشور خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر تلاشهای گستردهای برای فرهنگسازی محیطزیستی در بستر رویدادهای ورزشی صورت گرفته و مسابقات پرمخاطب نقش مهمی در افزایش آگاهی عمومی ایفا کردهاند.
وی افزود: طرح پرچمداری ورزش و محیطزیست با بهرهگیری از ظرفیت مسابقات فوتبال، در پی نهادینهسازی پیام صیانت از طبیعت و تقویت مشارکتهای مردمی در سطح جامعه است.
در این رویداد، محمدحسین حسنزاده مدیرکل حفاظت محیطزیست استان آذربایجان شرقی و کیومرث سفیدی مدیرکل حفاظت محیطزیست استان اردبیل نیز حضور داشتند.