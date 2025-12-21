جمال بلماضی، سرمربی تیم فوتبال الدحیل قطر گفت: تراکتور قهرمان ایران است و ما به خوبی می‌دانیم کار دشواری مقابل این تیم آماده داریم.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جمال بلماضی سرمربی تیم فوتبال الدحیل قطر در نشست خبری پیش از بازی با تراکتور تبریز (نماینده ایران) در هفته ششم منطقه غرب لیگ نخبگان آسیا گفت: به خوبی می‌دانیم فردا دوشنبه با یک تیم قوی از ایران رو‌به‌رو می‌شویم که در دیدار‌های قبلی خودش هم عملکرد خیلی خوبی داشته است.

سرمربی الدحیل قطر درباره تقابل با شاگردان دراگان اسکوچیچ در تراکتور تبریز تصریح کرد: حریف را به خوبی آنالیز کردیم و با اطلاعاتی که داریم می‌دانیم بازی دشواری خواهیم داشت، اما برای چنین مسابقه‌هایی آماده هستیم. می‌دانیم نباید اشتباه داشته باشیم.

او درباره خط دفاعی متزلزل الدحیل که در ۵ بازی گذشته لیگ نخبگان، ۱۰ گل دریافت کرده است تاکید کرد: به این آمار و موارد توجه نمی‌کنیم. همین که فردا یک گل بیشتر از تراکتور بزنیم برای ما کافی است. می‌دانیم که احتمال دارد گل‌های زیادی رد و بدل شود، اما ما دنبال برد در تبریز هستیم.