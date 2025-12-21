فرمانده انتظامي شهرستان کرمان ضمن بازديد ميداني از ايستگاه هاي بازرسي ورودي هاي شهر کرمان بر مشارکت شهروندان در زمينه ارتقاء نظم و امنيت تاکيد کرد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سرهنگ "نجفي" ضمن خدا قوت به ماموران مستقر در ايستگاه هاي بازرسي ورودي هاي شهر کرمان از تداوم فعاليت اين واحدها تا پايان هفته مقاومت خبر داد.

وي با اشاره به تعهد بالاي پليس در زمينه حفظ امنيت و آرامش جامعه بر مشارکت شهروندان با پليس در ابعاد امنيت محله، امنيت ترافيکي و گزارش موارد مشکوک تاکيد کرد.

برخورد جدي ماموران با موارد مشکوک و مقابله با اراذل و اوباش از ديگر موضوعات مورد تاکيد فرمانده انتظامي شهرستان کرمان در اين بازديدها بود.

