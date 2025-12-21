بازديد مشترک فرماندهان نظامي انتظامي و امنيتي شهرستان بردسير از ايست بازرسي گلزار انجام و بر جديت در تدابير هفته مقاومت تاکيد شد.

بازديد ميداني فرماندهان نظامي، انتظامي و امنيتي از ايست بازرسي بخش گلزار

بازديد ميداني فرماندهان نظامي، انتظامي و امنيتي از ايست بازرسي بخش گلزار

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان در راستاي تامين امنيت مراسمات هفته مقاومت جمعي از فرماندهان و نمايندگان دستگاه هاي نظامي، انتظامي و امنيتي از ايست و بازرسي حوزه گلزار شهرستان بردسير بازديد کردند.

در اين بازديد روند اجراي ماموريت ها، نحوه کنترل خودروهاي عبوري،انطباق فعاليت ها با دستورالعمل هاي ايمني و همچنين ميزان آمادگي نيروهاي مستقر مورد ارزيابي قرار گرفت.

مسئولان حاضر ضمن تقدير از تلاش هاي شبانه روزي کارکنان فراجا مستقر در ايست و بازرسي، بر ضرورت افزايش همکاري بين دستگاهاي مسئول واستفاده بهينه از تجهيزات نظارتي و همچنين تسهيل در تردد شهروندان تاکيد کردند.

..................