به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: یارانه غیرنقدی مرحله پنجم برای دهک‌های چهارم تا هفتم به حساب سرپرستان خانوار واریز شد. مبلغ این کالابرگ برای هر نفر ۳۵۰ هزار تومان است و نسبت به مرحله قبل تغییری نداشته است. در مقابل، دهک‌های اول تا سوم افزایش یافته و از ۵۰۰ هزار تومان به ۶۲۰ هزار تومان رسیده است.

قنبری افزود:مرحله پنجم کالابرگ دهک‌های اول تا سوم نیز پیش از این، ۲۲ آذر شارژ شده و خانواده‌ها تا پایان اسفند فرصت دارند از ۱۱ قلم کالای اساسی شامل لبنیات، گوشت، حبوبات و غلات استفاده کنند.

وی گفت:همچنین در آذر ماه، یارانه مادران باردار و شیرده دارای فرزند کمتر از دو سال نیز واریز شد. در فاز اول، مبلغ ۶۵۰ هزار تومان برای مادران دهک‌های اول تا سوم پرداخت شد و قرار است برای شب یلدا (۳۰ آذر)، این مبلغ برای مادران دهک‌های چهارم و پنجم نیز شارژ شود.

طرح یسنا در چارچوب سیاست‌های جوانی جمعیت، از ۱۵ آذر برای حدود ۱.۲ میلیون نفر از مادران باردار یا دارای فرزند زیر دو سال در دهک‌های اول تا پنجم آغاز شده است.