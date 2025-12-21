به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سرهنگ "نيک نفس" بيان داشت: در پي اقدامات اطلاعاتي و عملياتي پليس آگاهي شهرستان انار، يک مکان دپوي سوخت قاچاق در حاشيه شهر شناسايي شد.

وی اظهار داشت:مأموران پس از هماهنگي قضايي و اجراي يک عمليات شبانه شانزده هزار ليتر سوخت قاچاق را از اين محل کشف کردند.

فرمانده انتظامي انار با اشاره به دستگيري يک متهم و معرفي به مراجع قضايي تاکيد کرد: مبارزه با قاچاق سوخت و کالا با جديت ادامه خواهد داشت و شهروندان مي‌توانند در صورت مشاهده اينگونه موارد، موضوع را به پليس اطلاع دهند.