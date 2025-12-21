هیأت رئیسه شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی مازندران در دیدار با استاندار، از مدیریت میدانی استان در جنگ ۱۲ روزه و مهار بحران‌ها تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در نشست صمیمانه هیأت رئیسه شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان مازندران با دکتر یونسی‌رستمی استاندار مازندران، مهم‌ترین مسائل و اولویت‌های استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

حجت‌الاسلام یعقوبی رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان، با قدردانی از عملکرد استاندار در مدیریت ایام جنگ ۱۲ روزه، گفت: با وجود ورود میلیون‌ها مسافر به مازندران، هیچ‌گونه کمبود در اقلام اساسی از جمله نان، مرغ، بنزین و سایر نیازهای ضروری مردم مشاهده نشد و این موضوع نشان‌دهنده مدیریت دقیق و میدانی استاندار و مجموعه اجرایی استان است.

وی همچنین از اقدامات مؤثر استانداری در مهار آتش‌سوزی جنگل‌های استان و مدیریت بحران‌های مرتبط تقدیر کرد و افزود: ساماندهی پسماند و تسریع در روند رفع مشکلات زباله در شهرها و روستاهای استان، از اقدامات قابل توجه و اثرگذار استاندار بوده است.

در ادامه این نشست، مسائل و دغدغه‌های کشاورزان، باغداران و دامداران استان مطرح شد و اعضای هیأت رئیسه شورای ائتلاف بر ضرورت برنامه‌ریزی جدی‌تر برای حمایت از بخش‌های تولیدی و کشاورزی تأکید کردند.

همچنین توسعه راه‌های تجاری زمینی و دریایی از شمال و شمال‌شرق کشور با محوریت مازندران، از دیگر محورهای گفت‌وگو بود و اعضای شورا توسعه منطقه آزاد تجاری امیرآباد را برای گسترش مبادلات خارجی ضروری دانستند.

در بخش دیگری از این دیدار، مشکلات مردم در حوزه بهداشت و درمان و لزوم تقویت زیرساخت‌های درمانی استان مورد بررسی قرار گرفت.

دکتر یونسی‌رستمی استاندار مازندران نیز در این نشست، گزارشی از اقدامات اخیر استانداری، نتایج بازدیدها و سفرهای خارجی با هدف توسعه تجارت خارجی ارائه و بر اجرای پیشنهادهای عملیاتی و کارشناسی‌شده برای رفع مسائل و پیشبرد روند توسعه استان تأکید کرد.

این نشست با تأکید بر تداوم همکاری‌ها و هم‌افزایی برای حل مسائل استان و ارتقای شاخص‌های توسعه‌ای مازندران پایان یافت.