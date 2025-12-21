به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدجواد پارسانیا با حضور در مناطق آسیب دیده از سیل در غرب این شهرستان از نزدیک آخرین وضع این مناطق را ارزیابی کرد.

پارسانیا پس از بررسی میزان خسارات در مناطق سیل زده، بر لزوم تسریع در روند امدادرسانی، اسکان مردم و تخلیه آب از منازل، مدارس و زیرساخت‌های خسارت‌دیده تأکید کرد.

این مقام قضایی همچنین با حضور در جمع مردم ضمن ابراز همدردی با آنها پس از استماع درخواست‌های آسیب دیده گان، دستورات ویژه‌ای را برای رسیدگی به مشکلات مطرح شده صادر کرد.

دادستان جاسک با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته شده برای حفظ امنیت در مناطق سیل زده، تصریح کرد: بر اساس گزارش‌ها با تعامل دستگاه قضایی و نیرو‌های امنیتی، انتظامی و بسیج امنیت خوبی در منطقه برقرار است و مأموران مستقر در محل، آماده رسیدگی به گزارشات مردمی هستند.

وی از مسئولان انتظامی خواست ضمن همکاری با دستگاه‌های اجرایی در روند خدمت رسانی به مردم با اتخاذ تمهیدات لازم جهت حفظ امنیت منطقه و مراقبت از اموال مردم اقدام کنند.

دادستان شهرستان جاسک با تأکید بر لزوم توزیع عادلانه امکانات در مناطق آسیب دیده افزود: ادارات و دستگاه‌های خدمت رسان مکلفند با هماهنگی و هم‌افزایی در انجام امور، خدمات و اقلام امدادی را به صورت عادلانه در مناطق سیل زده توزیع کنند.