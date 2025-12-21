رئیس کل دادگستری استان کرمان با تأکید بر نقش راهبردی صنایع و معادن در کشور گفت: تولید، اشتغال و صنایع و معادن، خاکریز اول دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در برابر توطئه‌ها و جنگ اقتصادی دشمنان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در اختتامیه کارگاه آموزشی رابطین آموزش دادگستری کل استان کرمان که به میزبانی شرکت صنایع مس شهید باهنر کرمان برگزار شد، اظهار کرد: حضور مجموعه قضایی در واحد‌های صنعتی و معادن استان می‌تواند برای دستگاه قضایی مثمر ثمر باشد و موجب شناخت دقیق‌تر از ظرفیت‌ها و چالش‌های این حوزه شود.

وی با اشاره به اهمیت صنعت و معدن در کشور افزود: نقش صنایع در اشتغال، تولید و پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر کسی پوشیده نیست، به‌گونه‌ای که مقام معظم رهبری طی سال‌های متمادی، نام‌گذاری سال‌ها را با محوریت تولید و اشتغال انجام داده‌اند و از هر سه قوه انتظار دارند در این مسیر از صنایع و معادن حمایت کنند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه دشمنان به‌دنبال توقف رونق اقتصادی کشور هستند، تصریح کرد: سال‌هاست درگیر جنگ اقتصادی با مستکبران هستیم و تحریم‌ها با هدف جلوگیری از پیشرفت اقتصادی کشور اعمال شده است، اما الحمدلله صنایع بزرگی مانند صنعت مس باهنر پابرجا بوده و هزاران نفر در این مجموعه‌ها مشغول به کار هستند.

حجت الاسلام حمیدی تأکید کرد: در جلسات شورای قضایی، شورای برنامه‌ریزی و سایر نشست‌ها بار‌ها تصریح کرده‌ایم که تصمیمات قضایی و آرای صادره باید به‌گونه‌ای باشد که خدای ناکرده به تولید و اشتغال لطمه وارد نشود و این رویکرد امروز در قوه قضاییه نهادینه شده است.

وی ادامه داد: از طریق جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی، شورای حفظ حقوق بیت‌المال و مصوبات متعدد، تلاش شده مشکلات واحد‌های تولیدی برطرف شود و دستگاه قضایی مانعی برای اشتغال نباشد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به جایگاه راهبردی صنعت مس گفت: حدود ۷۰ درصد مس کاتد کشور در استان کرمان تولید می‌شود و این محصول استراتژیک در مقاطع مختلف زمانی نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشور دارد.

وی افزود: برگزاری جلسات و کارگروه‌های مشترک میان دادگستری و صنایع و معادن اقدام ارزشمندی است، چرا که بازدید‌های میدانی قضات و کارکنان دستگاه قضایی از این مجموعه‌ها، تأثیر مستقیمی در دقت و اتقان تصمیمات قضایی دارد و از سوی دیگر، سطح آگاهی حقوقی و قضایی فعالان صنعتی و معدنی نیز افزایش می‌یابد.

حجت الاسلام حمیدی همچنین از برگزاری نشست‌های تخصصی نقد رأی خبر داد و گفت: با توجه به نزدیکی این شرکت‌ها به مرکز استان، می‌توان آرای مرتبط با صنایع و معادن را در قالب نشست‌های نقد رأی بررسی کرد تا نقاط قوت و ضعف مشخص شده و به وحدت رویه و استحکام آرای قضایی منجر شود؛ چرا که هدف همه ما حمایت از تولید و اشتغال در آرای صادره است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان در پایان با تبریک حلول ماه مبارک رجب و اعیاد پیش‌رو، همچنین هفته پژوهش، خاطرنشان کرد: اقدامات پژوهشی باید منجر به ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌ها شود و بتوانیم به بهترین شکل از ظرفیت پژوهش در دستگاه قضایی بهره‌مند شویم.

گفتنی است این نشست با حضور رئیس کل دادگستری استان کرمان، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی، سرپرست محاکم تجدیدنظر استان، رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب کرمان، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، معاون دادستان مرکز استان و رابطین آموزشی حوزه‌های قضایی سراسر استان کرمان، به میزبانی شرکت صنایع مس شهید باهنر کرمان برگزار شد.