به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه پیام نور کشور در ششمین جشنواره سراسری دانشجویی نانو در مشهد گفت: علم نانو جزو علوم مادر محسوب می‌ شود، بنابراین هدف از برگزاری جشنواره‌ هایی مانند جشنواره نانو، حرکت به سوی پیشرفت و استقلال است.»

حسین زارع برگزاری جشنواره نانو را بستری برای شناسایی استعدادهای دانشجویی، حمایت از ایده‌ های جدید، توسعه فعالیت‌ های علمی و پژوهشی دانشجویان و ایجاد پیوند میان جامعه صنعت و دانشگاه دانست.

وی با اشاره به سابقه برگزاری این جشنواره گفت: دانشگاه پیام نور نخستین جشنواره نانو را در سال ۹۳ به میزبانی دانشگاه پیام نور مازندران برگزار کرد.

زارع خاطرنشان کرد: در این دوره از جشنواره که به میزبانی دانشگاه پیام نور مشهد برگزار شد، ۹۲ اثر ارائه شده است. همچنین ۱۳ وبینار تخصصی در حوزه هوش مصنوعی در دانشگاه پیام نور برگزار شده است.

وی با تبریک به دانشجویانی که به این مرحله راه یافته‌ اند، تأکید کرد: «این نقطه، آغاز راه است نه پایان آن و چه نیکوست که دانشجویان، آینده کشور را با چراغ علم روشن کنند.»

ششمین جشنواره سراسری دانشجویی نانو گامی در راستای ارتقای تولید مواد غذایی است





رئیس دانشگاه پیام نور مشهد هم در اختتامیه این جشنواره گفت: دانشگاه پیام نور مشهد با تمام ظرفیت‌ های موجود در پی ارتقای سطح علمی دانشجویان دانشگاه است و سعی می کند استعداد آنها را کشف کند و آنها را به عنوان نمونه برتر علمی به کشور معرفی کند.

دکتر منظم ضمن اشاره به اهمیت نقش نانو در عرصه های مختلف، افزود: یکی از مهم‌ ترین بخش‌ های مهم علم نانو ارتقای تولید مواد غذایی و کمک به پیشرفت کشور است.

منظم تصریح کرد: تلاش کرده‌ ایم سطح دانشگاه را به درجه ای برسانیم که میزبان شایسته ای برای استعدادهای برتر دانشجویی باشیم.

ششمین دوره جشنواره دانشجویی فناوری نانو دانشگاه پیام نور با همکاری ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری و معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور (اداره کل امور دانشجویان) به میزبانی پیام نور خراسان رضوی مرکز مشهد برگزار شد.