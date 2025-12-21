فرمانده انتظامي شهربابک از ناکامي قاچاقچيان احشام در پي توقيف يک دستگاه کاميون و کشف 102 رأس گوسفند قاچاق خبر داد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سرهنگ "عبدلي" بيان نمود: در طرح مقابله با قاچاق، ماموران پليس امنيت عمومي شهرستان حين گشت‌زني در يکي از محورهاي مواصلاتي يک دستگاه کاميون حامل احشام را براي بررسي متوقف کردند.

وي عنوان داشت: در بازرسي از اين کاميون 102 راس گوسفند فاقد مجوز کشف شد.

فرمانده انتظامي شهربابک تصريح کرد: در اين رابطه يک دستگاه خودروي سواري که راه پاک کن اين کاميون بود نيز توقيف و سه متهم با تشکيل پرونده تحويل مراجع قضايي شدند.

