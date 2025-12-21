گشت مشترک تنظیم بازار شهرستان رابر با حضور معاون عمرانی فرمانداری و اعضای ستاد تنظیم بازار به‌منظور نظارت بر قیمت و کیفیت کالا‌های اساسی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان همزمان با نزدیک شدن به شب یلدا، گشت مشترک تنظیم بازار شهرستان رابر با حضور معاون عمرانی فرمانداری و اعضای ستاد تنظیم بازار به‌منظور نظارت بر قیمت و کیفیت کالا‌های اساسی برگزار شد.

این گشت با هدف بررسی وضعیت تأمین کالا‌های اساسی، نظارت بر کیفیت اجناس و کنترل قیمت‌ها در سطح بازار شهرستان انجام گرفت. در جریان این بازدید میدانی، واحد‌های صنفی رصد شدند و بر رعایت نرخ‌های مصوب و عرضه کالا با کیفیت مناسب تأکید شد.

مسئولان حاضر اعلام کردند نظارت‌ها به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت و با هرگونه تخلف در حوزه قیمت‌گذاری و عرضه کالا، برخورد قانونی صورت می‌گیرد.