همزمان با شب یلدا، مجموعهای از مراسم و آیینهای فرهنگی با هدف پاسداشت سنتهای کهن ایرانی و تقویت پیوندهای هویتی ایرانیان خارج از کشور در شهر پکن برگزار شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ در این مراسم که به همت سفارت و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در چین برگزارشد، جمع کثیری از ایرانیان مقیم چین با حضور در سفارت ایران در پکن، شب یلدا را در کنار هم سپری کردند.
در این مراسم گروه موسیقی اکثیر عشق که به همین مناسبت به چین سفر کردهاند، قطعاتی از موسیقی اصیل ایرانی را برای میهمانان اجرا کردند.
در بخش دیگری از این جشن، دانشجویان چینی رشته زبان فارسی به حافظ خوانی و اجرای سرود پرداختند.
سفیر جمهوری اسلامی ایران هم در سخنانی هدف از برگزاری این مراسم و همزمانی شب یلدا با حلول ماه رجب را فرصتی مناسب برای مستحکم ترشدن پیوندها میان ایرانیان خارج از کشور دانست و افزود: شب یلدا فرصتی ارزشمند برای ایرانیان دور از وطن فراهم میکند تا با گردهم آمدن در کنار یکدیگر، ضمن بازآفرینی آیینهای سنتی، پیوندهای فرهنگی و هویتی خود را تقویت کرده و گرمای فرهنگ ایرانی را در غربت زنده نگه دارند.
آقای عبدالرضا رحمانی فضلی، ضمن قدردانی از ایرانیان مقیم، دانشجویان، تجار و کارکنان سفارت جمهوری اسلامی ایران برای حضور در این گردهمایی گفت: امسال در جشن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، در روز ۲۲ بهمن که در عرف دیپلماتیک از آن به روز ملی یادمی شود و همچنین در جشن بزرگ عید نوروز بار دیگر این اتحاد و همدلی و همبستگی را به نمایش خواهیم گذاشت.
تفال به دیوان حافظ، برگزاری مسابقههای فرهنگی و سخنرانی در خصوص ابعاد و فلسفه شب یلدا از دیگر بخشهای این برنامه بود.
برگزاری آیین شب یلدا در نقاط مختلف جهان، نمادی از پویایی، غنای فرهنگی و ماندگاری سنتهای ایرانی به شمار میرود و نشاندهنده زندهبودن آیینهای دیرینه این سرزمین فراتر از مرزهای جغرافیایی است.
گفتنی است روز اول دی و فردای شب یلدا موعد اعتدال زمستانی موسوم به 冬至 Dong Zhi در چین است که در سنتی مشابه چینیان در جمعهای خانوادگی به گفتوگو مینشینند و خوراک سنتی مصرف میکنند.