نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی کتاب کرمان که پس از شش سال وقفه، فعالیت خود را با شعار «لبخند کتاب به کرمان» آغاز کرده است، میزبان آیین رونمایی از سه اثر ادبی مرتبط با سیره شهدا و دفاع مقدس بود
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان برنامههای فرهنگی نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی کتاب استان کرمان، که از ۲۷ آذرماه آغاز شده و تا سوم دیماه ادامه دارد، شاهد برگزاری آیینهای رونمایی و نشستهای تخصصی بود.
در مراسمی با حضور مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان کرمان و چهرههای علمی و ادبی، از سه کتاب رونمایی به عمل آمد:
«سبک زندگی و سیره تربیتی مادران شهدا» اثر عباسعلی رستمینسب.
«عبور از نیل» تألیف مریم نجارپور چترودی.
«نور ماه» اثر رحیمه ملازاده. در پایان این آیین، از نویسندگان این آثار و همچنین اعضای انجمن ادبی دفاع مقدس استان کرمان با اهدای لوح سپاس تجلیل به عمل آمد.
در ادامه فعالیتهای تخصصی نمایشگاه، سالن همایشهای تالار فرهنگ و هنر میزبان نشست «نهضت ترجمه آثار ادبیات پایداری، مقاومت و سردار شهید سلیمانی» بود.
این نشست که با حضور مترجمان، پژوهشگران و نویسندگان ادبیات پایداری برگزار شد، فرصتی برای نقد، تحلیل و بررسی آثار مقاومت بود.
«سید عبدالله مرتضی عاملی»، نویسنده و ناشر برجسته لبنانی که پیشتر در سخنرانیای بر اهمیت جبهه فرهنگی مقاومت تأکید کرده بود، در کنار چهرههایی چون «احمد یوسفزاده»، «علی بابایی»، «جواد کامور بخشایش» و «محمدرضا صرفی» به ایراد سخنرانی و بحث پرداخت.
نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی کتاب کرمان پس از شش سال وقفه، امسال با عنوان «کرمان برفراز» و شعار «لبخند کتاب به کرمان» کار خود را آغاز کرده است. این رویداد فرهنگی، علاوه بر عرضه تازههای نشر، برنامههای متنوع فرهنگی و هنری را برای بازدیدکنندگان تدارک دیده و تا سوم دیماه، هر روز از ساعت ۹ صبح تا ۹ شب (۲۱:۰۰) دایر است