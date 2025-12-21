با تأیید مدیریت آموزش و پرورش شهرستان سمنان، آموزش در سه مدرسه این شهرستان روز دوشنبه به‌صورت غیرحضوری و در بستر شاد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، پس از درخواست مدیران سه مرکز آموزشی مبنی بر غیرحضوری شدن آموزش، و طبق دستورالعمل ارسالی از سوی اداره‌کل آموزش و پرورش استان، با تأیید مدیریت آموزش و پرورش شهرستان سمنان، آموزش در این مراکز در روز دوشنبه هفته جاری به‌صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

با توجه به اینکه آموزشگاه ابتدایی پسرانه بلال،آموزشگاه ابتدایی پسرانه شهید سردار سلیمانی و آموزشگاه ابتدایی دخترانه مهر عظام دارای شرایط اجرای بخشنامه بیماری‌های واگیردار بوده‌اند، پس از ارزیابی، بررسی و تصویب در شورای مدرسه و تأیید مدیریت آموزش و پرورش شهرستان، آموزش در این آموزشگاه‌ها فردا دوشنبه ۱ دی ۱۴۰۴ به‌صورت غیرحضوری و در بستر شاد انجام می‌شود.

مدیران محترم مراکز آموزشی توجه داشته باشند مدارسی که به‌صورت غیرحضوری فعالیت می‌کنند، به‌طور مستمر مورد نظارت قرار خواهند گرفت و برگزاری کامل و منظم کلاس‌های مجازی الزامی است.

مدیران مراکز آموزشی در صورت دارا بودن شرایط مندرج در دستورالعمل اعلامی، مراتب را جهت بررسی و تصمیم‌گیری به مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اعلام کنند