با تأیید مدیریت آموزش و پرورش شهرستان سمنان، آموزش در سه مدرسه این شهرستان روز دوشنبه بهصورت غیرحضوری و در بستر شاد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، پس از درخواست مدیران سه مرکز آموزشی مبنی بر غیرحضوری شدن آموزش، و طبق دستورالعمل ارسالی از سوی ادارهکل آموزش و پرورش استان، با تأیید مدیریت آموزش و پرورش شهرستان سمنان، آموزش در این مراکز در روز دوشنبه هفته جاری بهصورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.
با توجه به اینکه آموزشگاه ابتدایی پسرانه بلال،آموزشگاه ابتدایی پسرانه شهید سردار سلیمانی و آموزشگاه ابتدایی دخترانه مهر عظام دارای شرایط اجرای بخشنامه بیماریهای واگیردار بودهاند، پس از ارزیابی، بررسی و تصویب در شورای مدرسه و تأیید مدیریت آموزش و پرورش شهرستان، آموزش در این آموزشگاهها فردا دوشنبه ۱ دی ۱۴۰۴ بهصورت غیرحضوری و در بستر شاد انجام میشود.
مدیران محترم مراکز آموزشی توجه داشته باشند مدارسی که بهصورت غیرحضوری فعالیت میکنند، بهطور مستمر مورد نظارت قرار خواهند گرفت و برگزاری کامل و منظم کلاسهای مجازی الزامی است.
مدیران مراکز آموزشی در صورت دارا بودن شرایط مندرج در دستورالعمل اعلامی، مراتب را جهت بررسی و تصمیمگیری به مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اعلام کنند