همزمان با بلندترین شب سال، خانواده محمدرضا نقره‌پور با تصمیمی سرشار از ایثار، شب چله امسال را به روایتی ماندگار از مهربانی و بخشش تبدیل کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، محمدرضا نقره‌پور، جوان اهل شهرستان رضوانشهر که در پی سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، امروز با رضایت خانواده و طبق خواسته قبلی زنده یاد محمد رضا نقره پور اعضای بدن این جوان رضوانشهری به بیماران نیازمند زندگی دوباره‌ای بخشید.

ایثار خانواده نقره پور نشان داد اهدای عضو، پایان یک زندگی نیست و آغاز امیدی دوباره است.