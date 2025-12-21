پخش زنده
امروز: -
جلسه هماهنگی ستاد برگزاری ششمین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی در محل شهرداری کرمان برگزار شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرماندر جلسه هماهنگی ستاد برگزاری ششمین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی که روز سیام آذرماه با حضور معاونان شهردار، شهرداران مناطق و مدیران عامل سازمانهای زیرمجموعه در محل شهرداری کرمان برگزار شد.
، «محسن تویسرکانی» شهردار کرمان اظهار داشت:کلیه امور مرتبط با برگزاری مراسم سالگرد، همانند سال گذشته پیش خواهد رفت و تمامی نواقص باید برطرف شود تا مراسم با بهترین کیفیت برگزار شود.
وی افزود:با شهرداری تهران برای همکاری در تأمین تعدادی خودرو آتشنشانی هماهنگ شده است و آنان همانند سال گذشته در برگزاری مراسم یاری خواهند رساند.
شهردار کرمان با تأکید بر رصد دقیق مصوبات ستاد سالگرد، یادآور شد:اختصاص ۵۰۰ تن قیر برای آمادهسازی پارکینگ در مصوبات آمده بود که پیگیری آن ضروری است. همچنین از همه مدیران میخواهم قدردان تلاش نیروهایی باشند که برای برگزاری این مراسم بزرگ تلاش میکنند. امیدوارم این آیین در آرامش برگزار شود و بار دیگر نام کرمان را بلندآوازه کنیم.
«محمدرضا یحییزاده» معاون حملونقل و امور زیربنایی شهردار کرمان گفت:برای ساماندهی پارکینگ امام رضا(ع) در ایام مراسم، همکاری پلیس راهور یا بسیج ضروری است.
«وحیدخلیفه» مدیرعامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حملونقل نیز از آغاز خطکشی پارکینگها و نصب بنرهای اطلاعرسانی خبر داد و افزود:«پنج دکل دوربین پایش تصویری جدید در پایانه مسافربری و بیستودو دکل در گلزار شهدا نصب میشود.»
«علی زنگیآبادی» مدیرعامل سازمان حملونقل بار و مسافر گفت:«شش دستگاه اتوبوس در پایانهها، فرودگاه و راهآهن مستقر میشوند. از یازدهم تا سیزدهم دیماه، ۲۰ دستگاه اتوبوس از سطح شهر و ۱۰ دستگاه از میدان شهدا زائران را به گلزار شهدا منتقل میکنند. ۳۰ دستگاه اتوبوس دیگر نیز داخل مجموعه گلزار برای جابهجایی زائران فعالیت خواهند داشت.»
«روحالله مطهری» مدیرعامل سازمان آتشنشانی کرمان اعلام کرد:«با آتشنشانی تهران و شهرهای اطراف هماهنگی کامل شده و هیچ تجهیزات و نیرویی از شهر خارج نمیشود. خودروهای آتشنشانی در ۱۳ نقطه گلزار شهدا مستقر و ۴۰ آتشنشان از هشتم دیماه در محل خواهند بود.»
«علی کردی» مدیر واحد خدمات و تاسیسات از رنگآمیزی، نورپردازی و اصلاح سرویسهای بهداشتی گلزار شهدا خبر داد و گفت:«۳۰ گیت در محدوده گلزار پیشبینی شده و نصب ابرگیتها در حال انجام است.»
«یدالله علیزاده» مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز نیز با اشاره به وجود ۱۵۲ چشمه سرویس بهداشتی در محدوده پردیسان قائم، از آمادهسازی تمامی آنها خبر داد.
«محمدحسین مومنی» مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند گفت:«محدوده گلزار شهدا ناحیهبندی و نیروها شیفتبندی شدهاند تا خدمات نظافت، جمعآوری پسماند و پاکسازی معابر طبق برنامه انجام شود.»
منطقه یک: حسین سعید از جدولگذاری، رنگآمیزی معابر، اصلاح سرویسهای بهداشتی و پاکسازی فضای سبز خبر داد.
منطقه دو: رضا خیاطزاده از آمادگی نیروها برای تنظیف و پشتیبانی فنی مراسم خبر داد.
منطقه سه: محسن زهرودی از بهسازی و سنگفرش ترمینال آدینه و نورپردازی محوطهها سخن گفت.
منطقه چهار: معاون منطقه از رنگآمیزی دیوارها و جداول و ساماندهی کارخانههای بازیافتی با همکاری سازمان مشاغل شهری خبر داد.
منطقه پنج: امیرحسین تویسرکانی اعلام کرد که عملیات نظمدهی و بهسازی فضای سبز این منطقه در آستانه مراسم آغاز شده است.
در پایان، شهردار کرمان بر هماهنگی بینبخشی، پیگیری مصوبات و نظارت میدانی مستمر تأکید کرد تا امسال نیز مراسم سالگرد در محیطی منظم، ایمن و پرشکوه برگزار شود