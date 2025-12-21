به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مرداسی در ارتباط زنده با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: صورتحساب‌هایی که در سامانه مودیان صادر نشده باشد تا پایان آذرماه قابل قبول بود و از اول دی ماه به بعد، احتساب مالیات عوارض کالا و خدمت صرفا با استناد به صورتحساب‌های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مودیان امکان پذیر خواهد بود.

وی افزود: این اقدام با هدف افزایش شفافیت مبادلات اقتصادی، تحقق عدالت مالیاتی و ردیابی زنجیره معاملات در مقابله با فرار مالیاتی انجام می‌گیرد.

مدیرکل امور مالیاتی استان ادامه داد: مودیانی که مشمول نظام مالیات ارزش بر افزوده و مودیانی که فروش سالانه آنان بیش از ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان باشد، موظف به ثبت نام در سامانه مودیان و ثبت و صدور صورتحساب الکترونیکی هستند.