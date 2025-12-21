سربازان و کارکنان فرماندهی آماد و پشتیبانی شمال‌ غرب ارتش دور از خانه و به یاد خانواده شب یلدا را جشن گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سربازان فرماندهی آماد و پشتیبانی شمال‌ غرب ارتش در کنار کارکنان پایور طولانی‌ترین شب سال ۱۴۰۴ را دور هم گذراندند.

سرهنگ اسکندر محمدی معاون هماهنگ کننده فرماندهی آماد و پشتیبانی شمال‌غرب ارتش ایجاد روحیه نشاط و شادابی در طولانی‌ترین شب سال را از اهداف برگزاری این جشن در بین سربازان عنوان کرد.

وی گفت:برگزاری این جشن فرصتی فراهم کرده تا سربازان در این شب زیبای سال دور از خانواده بودن را کمتر احساس کنند.

قرائت قرآن، خواندن شعر با موضوع شب یلدا، اجرای مسابقه و برگزاری جشن و شادی از برنامه‌های این جشن سربازی بود.