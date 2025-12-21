پخش زنده
فرماندار عنبرآباد بر لزوم تقویت سیلبندها توسط دهیاران تاکید کرد و از آنها خواست هرچه سریعتر نسبت به ارسال گزارش خسارات ناشی از بارشهای اخیر اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان همت بلوچی امروز یکشنبه ۳۰ آذر در همایش دهیاران شهرستان عنبرآباد با اشاره به بارندگیهای اخیر گفت: دهیاران باید در شرایط بحرانی در کنار مردم و بهصورت میدانی در روستاها حضور داشته باشند تا مشکلات بهسرعت شناسایی و مرتفع شود.
وی افزود: دهیاران ضمن بررسی دقیق خسارات واردشده به روستاها، گزارش کامل آسیبها را در اسرع وقت به بخشداریها اعلام کنند تا از طریق فرمانداری به ستاد بحران استان ارسال شود.
فرماندار عنبرآباد با اشاره به ضرورت پیشگیری از حوادث مشابه تاکید کرد: دهیاران موظفاند از محل اعتبارات دهیاری نسبت به تقویت سیلبندها، ترمیم خسارات و رفع نقاط حادثهخیز اقدام کنند.
بلوچی بیان کرد: فرمانداری با استفاده از همه ظرفیتهای شهرستان پیگیر جدی رفع مشکلات مردم بوده و مدیریت بحران با اولویت خدمترسانی سریع و مؤثر ادامه خواهد داشت.