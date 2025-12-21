پخش زنده
در حالی که تنشها در مرزهای جنوبی لبنان ادامه دارد و بحثها درباره سلاح مقاومت بالا گرفته است، یکی از نمایندگان حزبالله با تأکید بر تداوم گزینه مقاومت، هرگونه عقبنشینی را رد و بر حق دفاع مشروع در برابر تجاوزات اسرائیل تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از سایت شبکه روسیا الیوم، حسین الحاج حسن، نماینده حزبالله در پارلمان لبنان اعلام کرد: تسلیمپذیری در قاموس ما جایی ندارد و اگر مورد تجاوز قرار بگیریم، دفاع از خود حق طبیعی و مشروع ماست.
وی در جریان یک نشست سیاسی که از سوی روابط عمومی حزبالله در منطقه بقاع برگزار شد، گفت: اسرائیل با اعمال فشارهای امنیتی، نظامی و سیاسی در پی نابودی مقاومت و خلع سلاح آن است، اما مقاومت همچنان پابرجا بوده و برای دفاع از لبنان و منافع آن آمادگی کامل دارد.
الحاج حسن با اشاره به اولویتهای کنونی لبنان تأکید کرد: اولویت مردم، ارتش و مقاومت، توقف تجاوزات، عقبنشینی نیروهای اشغالگر اسرائیلی از خاک لبنان، آزادی اسرا، آغاز روند بازسازی و سپس گفتوگو درباره یک راهبرد دفاعی ملی است.
او تصریح کرد که لبنان به اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ پایبند بوده، در حالی که اسرائیل نهتنها به این قطعنامه متعهد نمانده، بلکه توافق توقف اقدامات خصمانه را نیز نقض کرده است.
به گفته وی، ادامه این رویکرد اسرائیل، حق مقاومت برای دفاع را کاملاً موجه میکند.
نماینده حزبالله همچنین بر اهمیت برگزاری انتخابات در موعد مقرر تأکید کرد و گفت: در سالهای گذشته تلاشهایی برای منزوی کردن یا تضعیف «دوگانه ملی شیعه» (جنبش امل و حزبالله) صورت گرفت، اما روابط میان حزبالله و جنبش امل مستحکم است و این پیوند بیش از پیش تقویت خواهد شد.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که نواف سلام، نخستوزیر لبنان، روز شنبه اعلام کرده بود مرحله نخست طرح انحصار سلاح در جنوب رود لیطانی در آستانه پایان قرار دارد و دولت برای ورود به مرحله دوم این طرح در شمال لیطانی آمادگی دارد؛ طرحی که بر اساس برنامه تدوینشده از سوی ارتش لبنان و با مأموریت دولت اجرا میشود.