پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان از آمادگاه ملخ صحرایی و تجهیزات لجستیکی مستقر در این آمادگاه بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ظهر امروز فرود سالاری رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان بههمراه فرماندار شهرستان قلعه گنج، معاون بهبود تولیدات گیاهی، مدیر زراعت، مدیر حفظ نباتات، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قلعهگنج، مدیر روابط عمومی، رؤسای مراکز و جمعی از کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، از آمادگاه ملخ صحرایی و تجهیزات لجستیکی مستقر در این آمادگاه بازدید کردند.
این بازدید با هدف بررسی وضعیت امکانات، تجهیزات و آمادگی لازم برای مقابله بهموقع و مؤثر با آفت ملخ صحرایی در شهرستان قلعهگنج انجام شد. در جریان بازدید، توان لجستیکی شامل ماشینآلات سمپاشی و سایر تجهیزات، ارزیابی و بر لزوم آمادگی کامل و واکنش سریع در صورت هجوم احتمالی این آفت به منطقه تأکید شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان ضمن قدردانی از تلاشهای مجموعه شهرستان، بر هماهنگی بینبخشی و پایش مستمر و در صورت لزوم واکنش سریع برای مقابله بهعنوان ارکان اصلی مدیریت این آفت تأکید کرد.